IKEA新加坡召回嬰兒更換尿布檯　倘缺安全鎖　摺板部分或鬆脫

新加坡宜家家居（IKEA）周二（30日）發聲明，稱接獲顧客報告指該公司發售的SUNDVIK嬰兒尿布檯有問題。尿布檯摺板部分會鬆脫，導致孩童跌下來。公司指3宗涉及兒童自尿布檯墜落的報告中，都是買家沒有裝置安全鎖的。公司呼籲購買這產品的顧客，須安裝隨產品出售的安全鎖。

宜家家居香港同日發聲明稱，呼籲所有擁有SUNDVIK更換尿布檯／抽屜櫃的顧客立即檢查是否已安裝隨產品附帶的安全配件固定摺板。若有關安全配件已遺失或錯誤安裝，請即聯絡該公司以作跟進並免費獲取一套全新的安全配件。 香港的客戶支援中心熱線電話號碼為3125 0888。顧客在這過程中毋須出示收據或其他購買證明。