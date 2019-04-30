IKEA新加坡召回嬰兒更換尿布檯　倘缺安全鎖　摺板部分或鬆脫

撰文：許懿安
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新加坡宜家家居（IKEA）周二（30日）發聲明，稱接獲顧客報告指該公司發售的SUNDVIK嬰兒尿布檯有問題。尿布檯摺板部分會鬆脫，導致孩童跌下來。公司指3宗涉及兒童自尿布檯墜落的報告中，都是買家沒有裝置安全鎖的。公司呼籲購買這產品的顧客，須安裝隨產品出售的安全鎖。
宜家家居香港同日發聲明稱，呼籲所有擁有SUNDVIK更換尿布檯／抽屜櫃的顧客立即檢查是否已安裝隨產品附帶的安全配件固定摺板。若有關安全配件已遺失或錯誤安裝，請即聯絡該公司以作跟進並免費獲取一套全新的安全配件。 香港的客戶支援中心熱線電話號碼為3125 0888。顧客在這過程中毋須出示收據或其他購買證明。
宜家家居新加坡周二下午發出的聲明，指公司在其他地方接獲3宗孩童從尿布台掉下來的報告：「宜家家居看到顧客日常使用這產品時，沒有使用安全鎖這裝置。
公司呼籲所有已買入SUNDVIK嬰兒尿布台或是丟失安全鎖配件的顧客聯絡公司，以便更換安全鎖配件，費用全免。顧客亦無需出示購買證明。
兒童產品部經理克內斯特（Emelie Knoester）表示：「IKEA 一直以產品安全為首要考慮，我們對於發生是次事故感到遺憾。幸好據我們了解，事件中的兒童均沒有大礙。IKEA已立即作出預防措施， 同時亦會改善相關的產品資訊。」
（亞洲新聞台／海峽時報）