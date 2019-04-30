委內瑞拉政府：小撮軍人首都發動政變　情況可控

委內瑞拉政府周二（30日）稱小撮軍人在首都加拉加斯發動政變，政府正在應對和挫敗政變，目前情況整體可控。 委內瑞拉反對派領袖（Juan Guaido）同日表示，他推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段，呼籲委內瑞拉人以及軍方支持他。他在Twitter上發布影片，片中他在拉卡洛塔（La Carlota）空軍基地與軍人站在一起。政府方面迅速做出反應，指這是小批軍人發動政變。

影片開始在Twitter流傳後，委內瑞拉新聞局局長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）對此事有另一說法，他在Twitter上推文，指政府在對抗一班想推動政變的軍事叛徒。

該國第二號人物、執政黨副主席卡貝洛（Diosdado Cabello）呼籲政府支持者前往米拉弗洛雷斯宫（Miraflores，即委內瑞拉總統府）聚集。

該國局勢在國際社會引起關注。美國白宮表示，總統特朗普（Donald Trump）已聽取有關簡報。西班牙政府同日亦公開呼籲，加拉加斯政府舉行和平的選舉，以及不要出現流血事件。政府發言人稱首相桑切斯（Pedro Sanchez）在密切注意事態發展。

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 30, 2019

↑↑↑委內瑞拉新聞局局長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在Twitter上推文，指政府在對抗一確想推動政變的軍事叛徒。

委內瑞拉政變：圖為4月30日，該國反對派領袖瓜伊多來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），與軍人握手。（路透社）

▼更多現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

（綜合報道）