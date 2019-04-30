【委內瑞拉政變】軍事基地曾傳槍聲　瓜伊多出席集會後安全離開

自2019年1月23日開始的委內瑞拉政變，情況似有變化。自行宣誓就任臨時總統的委內瑞拉反對派領袖（Juan Guaido）周二（30日）來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase ），與軍人站在一起。他說其推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段，外界頓時視之為軍方將站在反對派一方、合力推翻馬杜羅的開端。 委內瑞拉政府表現緊張，一方面說明這只是一少撮軍人在搞軍事政變、指情況可控，另一方面派員控制場面，包括施放催淚氣體驅散人群。傳現場傳出槍聲。

委內瑞拉政變：圖為4月30日，該國反對派領袖瓜伊多來到位於該國首都加拉加的斯弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），接受媒體訪問。（路透社）

空軍基地外有民眾聚集，此前已有身穿軍裝的人向人群施放催淚氣體。路透社引述現場目擊者指出，瓜伊多在基地外進行的集會中傳出槍聲，事情就是瓜伊多說軍隊已加入他去推翻現任總統馬杜羅之後。

路透社引述的目擊者指出，之前瓜伊多站在一起並身穿軍服的人，跟馬杜羅麾下軍人發生駁火。目擊者說那些槍聲聽起來是實彈槍聲。

委內瑞拉政變：圖為4月30日，位於該國首都加拉加的斯弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase）外，部分示威者在催淚氣體發放之際散開。（路透社）

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多國表態 美國籲撐政變

該國局勢在國際社會引起關注。美國白宮表示，總統特朗普（Donald Trump）已聽取有關簡報。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周二表示，呼籲該國人民及軍方支持瓜伊多推翻馬杜羅。

西班牙政府同日亦公開呼籲，加拉加斯政府舉行和平的選舉，以及不要出現流血事件。政府發言人稱首相桑切斯（Pedro Sanchez）在密切注意事態發展。

巴西外交部長阿羅祖（Ernesto Araujo）周二表示，該國支持民主的權力過渡。他在巴西利亞（Brasília）出席記者會上表示，該國政府預期委內瑞拉軍方支持瓜伊多。

（綜合報道）