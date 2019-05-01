【華為風波】沃達豐所得設備有後門　華為：當年已解決安全漏洞

彭博社周二（30日）引述英國電訊公司沃達豐（Vodafone）內部文件與知情人士報道，2011年及2012年發現華為技術有限公司向該公司提供的通訊設備存在安全漏洞。消息人士向彭博社指出，華為在聲稱處理問題後，2012年後沃達豐仍發現保安漏洞存在。此外英國、德國、西班牙及葡萄都有相同情況。 華為同日發聲明，證實有關設備曾有漏洞，但否認隱瞞，並指當時已解決相關問題。

彭博社是引述沃達豐內部保安文件以及「涉及有關狀況人士」報道的。華為在電郵聲明中指有關報道是誤導的，它指的是一個用於維修及診斷的功能，在業界是常見的，而那些漏洞也是。它們都在逾7年前已被修正。暗示華為在其設備中藏有後門是絕對不實的。」

華為的聲明指出，軟件漏洞是整個行業面臨的挑戰，公司與所有資訊及通訊技術供應商一樣，擁有一套完善的公開通知和修補流程，在發現安全漏洞時，公司會與合作夥伴密切合作，採取適當的糾正措施。

彭博社報道指出，有關漏洞可讓華為在未經授權的情況下進入意大利的固網系統，惟沃達豐不同意這個說法。沃達豐發言人稱，沒有找到任何未經授權進入的證據。而華為在沒有授權的情況下，是不能進入意大利的固網系統的。

沃達豐在聲明中指出：「問題是在獨立安全測試中發現，這是沃達豐例行安全措施的一部分。（漏洞被發現後）華為已予以修正。」

彭博社此前的報道指出，沃達豐在該測試中發現，華為向該公司意大利固網提供的互聯網設備，設有「隱藏後門」（hidden backdoor）。有關漏洞或可能讓華為入侵網絡。彭博社報道指沃達豐曾要求華為將它們全部移除，但華為說需要保留它們，作為測試以及配置之用。

美國指華為產品可能成為中國的間諜工具，呼籲盟友不要使用，甚至就此施壓，稱倘若採用華為5G設備，美國可能不予分享情報。華為對此斷然否認，該公司創辦人2月接受美、英媒體訪問時指出，華為沒有設立「後門」，否則以美國的技術會很快發現。此外任正非亦表示，該公司從未向中國政府提供任何訊息，亦不會從事間諜行為。

（綜合報道）