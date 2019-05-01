【中美貿易談判】從華府開火到中美聚首談判桌　760天大事全紀錄

中美雙方於5月1日結束第九輪談判磋商，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）形容會晤具建設性，但雙方仍未能達成最終協議。中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員5月8日將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。 自兩國元首2018年12月達成90日停戰協議後，中美代表團就知識產權保護、「強制性技術轉讓」、「執行機制」、農業、服務業和採購訂單的問題展開多倫磋商。對比2017年劍拔弩張的貿易摩擦，局面似已有所緩和。 《香港01》現為讀者整合過去760天中美貿易紛爭的來龍去脈。

2017年

4月1日

美國對進口鋼鋁啟動「232調查」、發布《特別301報告》（Special 301 Report），將中國列入優先觀察名單

4月6日至7日

美國總統特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平會晤，中美兩國同意展開「百日計劃」改善美國對華貿易逆差。

中美貿易戰：習近平2017年4月訪美，與特朗普在海湖莊園內散步。（路透社）

8月18日

美國正式啟動針對中國知識產權政策的「301條款調查」。中國商務部批評美國無視世界貿易組織（WTO）的規則，是單邊主義和保護主義的表現，對此表示強烈不滿

11月1日

美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）針對中國出口鋁合金板展開調查

11月18日

特朗普訪華，他呼籲繼續改善中美貿易關係，指中美貿易差距雖然愈拉愈闊，但他「不怪中國」，並形容與習近平的關係是「偉大的關係」；習近平強調中國會變得更開放透明，歡迎美國企業參與中國「一帶一路」計劃

12月18日

特朗普發表上台後首份《國家安全戰略報告》，批評中國搞經濟侵略

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（路透社）

2018年

1月1日

2018年1月，美國商務部連續呈交多份鋼材及鋁行業的「232調查」報告至白宮。華府指進口鋼鋁有損該國安全

1月23日

美國總統特朗普公布，對家用洗衣機、太陽能電池及零件徵收關稅。其中美國對太陽能板徵收30%關稅

2月27日

中央政治局委員兼副總理劉鶴赴美協商

3月1日

特朗普就「232調查」簽署公告，對鋼鐵及鋁分別徵收25%及10%關稅

3月22日

USTR發表《301調查報告》。特朗普簽署「中國經濟侵略」備忘錄，宣布依據《1974年貿易法》的「301條款」，指示USTR向從中國進口總值600億美元（約4,608億港元）的商品徵收關稅，以懲罰中方侵犯美國知識產權

4月3日

USTR公布針對中國的懲罰性關稅清單，瞄準「中國製造2025」計劃以及部分高科技商品，合計1333項目，約500億美元，稅率為25%。

4月4日

中國商務部反擊，對美國出口大豆及飛機等106項產品擬定課稅清單，加徵25%關稅。

中美貿易戰：中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。（路透社）

4月5日

特朗普威脅會把貿易戰升級，對1000億美元的中國貨徵收額外關稅，以回應中方的反制措施；中國官媒《環球時報》在貿戰打響後發表社評，表示「不想打但不怕打」貿易戰。外交部發言人華春瑩也曾表示，中方會「會奉陪到底」。

5月3日

美貿易代表團訪華，提出的8大貿易要求，包括2020年時兩國貿易逆差減少2000億美元，中國要停止《中國製造2025》計劃，以及停止對特定行業補貼的行為。惟雙方未達成任何協議

5月15至19日

中國貿易代表團訪美，19日發布聲明，雙方同意採取有效措施減少美對中國貿易逆差。中國也承諾增加進口美國農產品及能源

5月29日

白宮突然發出聲明，表明會在最遲6月15日，公布向總值500億美元中國進口商品加徵25%關稅的清單，包括與「中國製造2025」計劃相關的產品。當局亦將在6月30日前，就工業重大技術等，加強對中國個人及企業實施特定投資限制及加強版出口管制。

中美貿易戰：美國派代表團在6月到北京，與中方展開貿易談判。中國副總理劉鶴在釣魚台國賓館迎接美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（路透社）

6月15日

特朗普再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方表示會還擊。美國這一輪清單會分兩個階段實行：第一階段：7月6日針對818個產品徵收25%關稅。之後針對284項因「中國製造2025」受惠的產品進行聽證會，再決定最終稅率。

6月16日

中國反擊。商務部公布規模一樣，同是兩個階段實行的關稅清單。第一階段：對美國大豆、汽車等340億美元重點商品徵收25%關稅，7月6日生效。第二階階段，針對化工產品及能源等160億美元產品徵收25%，8月23日生效。雙方此前達成談判成果同時失效。

7月6日

美國第一階段關稅清單生效、中國第一階段關稅清單生效

中國向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施

7月10日

USTR公布2000億美元的關稅清單

中美貿易戰：中國2018年7月向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施。（視覺中國）

8月1日

美國以國家安全為由，將44個中國實體機構列入出口管制清單

USTR研究將之前2000億美元商品關稅清單的稅率，上調至25%

8月3日

中國針對美國2000億美元的關稅清單，以及有意提高稅率做出反擊，對美國約600億美元商品徵收關稅，稅率為5%至25%不等

8月23日

美國針對中國關稅清單（第二階段、160億美元）的25%關稅生效，中國對美國第二階段的關稅清單（稅率25%）也生效。

9月17日

特朗普當天宣布，9月24日再對2000億美元中國貨品徵收10%關稅，2019年1月1日，稅率會升至25%；中國商務部同步還擊，對600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並且向世界貿易組織（WTO）就此追加起訴，再取消9月底與美國的貿易談判，使中美貿易談判陷入僵局。

12月

習近平與特朗普在二十國集團舉行期間舉行「習特會」，雙方同意有「90天停火期」。倘雙方在90天內未能就美國所指「強制技術轉移」、非關稅壁壘、智識產權保護、網絡入侵及偷竊等議題達成協議，2000億美元中國貨品稅率會由10%上調至25%。中方表示，美國同意對中國2000億美元產品維持徵收10%的關稅，而非早前決定的25%。

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，會議長達兩個半小時。（路透社）

2019年

1月7日至8日

第五輪談判：美國代表團與中方展開為期兩日的副部長級經貿磋商，為雙方在90日停戰期內的談判揭開序幕

1月31日

第六輪談判：雙方未有達成協議，惟願意就意見分歧繼續討論

2月12日

特朗普表示，考慮稍為押後3月1日談判期限，但明言不希望這樣做，並指期望與習近平會面，以確定協議

2月14至15日

第七輪談判：繼續就美國所指「強制技術轉移」、智識產權、關稅壁壘、貿易議題交流，並表示具體達成的協議寫進「諒解備忘錄」

2月24日

特朗普在Twitter推文稱，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在海湖莊園與習近平舉行峰會，以達成協議

中美貿易戰：中美兩國高層官員2月21日於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日跟國務院中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長3月1日的談判限期。（路透社）

3月29日

第八輪談判：新華社同日報道指，雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展

4月29日

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議

4月30日

第九輪談判：此輪談判繼續聚焦協定細節問題。按照白宮發佈的聲明，智慧財產權保護、強制性技術轉讓、執行機制、農業、服務業和採購訂單的問題依然在談判桌上。

5月1日

姆努欽周三指出，中美雙方已經結束今次的談判。

（綜合報道）