美國擬把穆斯林兄弟會列為恐怖組織

美國白宮周二（4月30日）表示，總統特朗普正考慮把穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）列為外國恐怖組織。

美國白宮當天發表聲明指，總統特朗普已經與國家安全團隊及中東多國領袖磋商此事，並展開內部程序處理有關議題。但白宮沒有解釋是基於哪些理據，準備把該組織列為恐怖組織。

《紐約時報》引述政府高級官員消息報道，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）4月初訪問華盛頓時，向特朗普提出把穆斯林兄弟會列為恐怖組織的要求，此事在華府內引發爭論，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）支持該決定，但也有部分國防部及國家安全官員反對。

根據美國規定，這些列為恐怖組織的機構，會遭美國金融機構會凍結它們在美國境內資產，美國還會禁止該組織相關人員入境等。

穆斯林兄弟會是伊斯蘭復興運動的宗教組織，成立於1928年，歷史上曾多次遭埃及解散。2011年，該會組建自由和正義黨參與選舉，成功讓黨主席穆爾西（Mohammed Morsi）當選總統。

但到了2013年7月，埃及軍方解除穆爾西的總統職務，之後當地過渡政府並把穆斯林兄弟會定為恐怖組織。

（路透社 / 新華社）