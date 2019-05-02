【德仁繼位】德仁成日本新天皇　民調：逾八成民眾感到親切

隨着日本明仁天皇周二（30日）退位，平成時代落幕。新天皇德仁周三（5月1日）繼位，「令和」時代正式展開。共同社一連兩日進行電話訪問，逾八成二受訪日本民眾表示，對德仁天皇有親切感。

德仁即位後表示，將致力履行日本國民團結的象徵，關愛與站在國民一方，祈求國民幸福，國家進一步發展，與世界和平。共同社在周三至周四（5月1日至2日）進行電話訪問，82.5%受訪者表示對新天皇德仁「有親切感」，另有11.3%人回答「沒有親切感」。

事實上，生於戰後時代的德仁一直是大眾眼中開明的「好好先生」。德仁身邊的朋友也憶述指，新日皇是名副其實的暖男，既懂得關心別人，也十分謙虛，卻從未遺忘過作為皇室成員的責任。

對於《皇室典範》規定僅男系男子可繼承皇位，79.6%受訪者贊成可允許有女性天皇，反對者則有13.3%。當地輿論就修改皇室規例喋喋不休，討論是否應該，容許德仁的女兒愛子繼承皇位。回看歷史，日本天皇不一定是男性，也有8位女天皇，但都僅限一代；至1889年，日本制定《皇室典範》，明文規定皇位要由男子繼承。

在天皇提前退位的問題上，多達93.5%受訪者應為應該允許，較1989年同類調查的60.5%飆升，或多或少反映時代的轉變及民眾的想法有所不同。

（綜合報道）