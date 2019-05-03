【委內瑞拉政變】馬杜羅要求軍方團結　聲言打擊「叛徒」

撰文：凌俊賢
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委內瑞拉大批民眾周三（1日）響應反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的呼籲上街示威，期望迫使總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。委內瑞拉國民警衛隊（National Guard）施放催淚彈驅散示威者。馬杜羅當日發表演說要求軍方團結，揚言要打擊支持反對派陣營的軍方「叛徒」。
美俄對委內瑞拉局勢出現分歧，美國國務院周四（2日）表示，美俄官員下周將在芬蘭會面商討局勢。
瓜伊多4月30日表示獲部分的軍方保安部隊支持，呼籲民眾逼使馬杜羅下台。他形容，有「數百萬委內瑞拉人」上街示威，參與推翻馬杜羅「最後階段」的計劃。在首都加拉加斯（Caracas），國民警衛隊施放催淚彈驅散示威者。
馬杜羅在勞動節慶祝活動發表講話，宣布將於周末舉行「對話日」，以解決目前的一些錯誤。他又要求軍方團結，準備好打擊支持反對派陣營的軍方「叛徒」，並指摘瓜伊多挑起衝突。
美國國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）周三（1日）表示，美國對委內瑞拉各種形勢進行了「詳盡的規劃」，稱已針對不同情景訂立措施應對。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話，互相指摘對方干預委國内政。蓬佩奧與拉夫羅夫下周一（6日）將在芬蘭會晤，商討委內瑞拉局勢。
（綜合報道）