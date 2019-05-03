特朗普女婿擬公布中東和平計劃　涉議「吞併」約旦河西岸

美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）周四（2日）出席華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）的晚宴發表講話，稱正在擬定的一個中東和平計劃書會是處理以巴衝突的一個好開始。惟當中包括討論可能讓以色列吞併（annexing）約旦河西岸地區，勢將引起巴勒斯坦以至國際社會強烈反彈。

跟庫什納一起擬定這個計劃的，還有美國中東特使格林布拉特（Jason Greenblatt）。庫什納說計劃書不是為把美國的想法強加於該區。然而他也沒說明是否未支持廣為國際社會贊成的「兩國方案」。他4月下旬出席《時代》周刊的論壇時曾說，「兩國方案」行不通。

他說：「我接下的執行任務是，嘗試為雙方（以色列及巴勒斯坦）找到解決方案，而我想我們將會提出的是一個、我想是實際的……可執行的以及我想這會令雙方都會更好的框架。」

庫什納的「中東和平計劃」將有兩個重要部分；「政治部分」應對核心問題如耶路撒冷的議題，「經濟部分」則旨在協助巴勒斯坦人加強經濟。他說：「我們能夠整合的是一個解決方案，我們相信這對（解決）政治問題而言是一個好的開端，然後（我們做出一個）大綱，以期做些什麼去幫助這些人關始有更好的生活。」

庫什納是美國總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）的丈夫，過去約2年都在進行有關「中東和平計劃」的工作。特朗普上台後，庫什納順理成章加入白宮協助岳父打點江山。前者對這位女婿委以重任，將中國、墨西哥以至中東事務全權交由他負責。

中東和平計劃因一些原因在過去18個月都未有公布。外界預期庫什納會在伊斯蘭教的齋戒月（Ramadan，5月5日至6月4日）結束後的公布它。