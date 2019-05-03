Facebook禁危險人物與組織使用平台

Facebook周四（2日）以危險為由禁止一些有爭議和極端人士使用其社交平台，包括經常發表反猶太主義言論的National of Islam領導人法拉汗（Louis Farrakhan）、美國極右陰謀論者瓊斯（Alex Jones）、保守派猶太激進人士盧默（Laura Loomer）、曾兩度企圖競選議員的反猶人士Paul Nehlen及美國「另類右翼」新星揚諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）等。

Facebook評估以及主動移除在其平台上發布具煽動性以及涉及仇恨的內容，還有發布內容的用家，在Facebook而言這是一個「大動作」。該公司多月來在反欺凌、辱罵以及仇恨言論方面做等不夠。

Facebook發言人向美國有線新聞網絡（CNN）發布的聲明指出：「我們一向禁止推廣以及涉及暴力、仇恨的個人或組織，不論它們理念為何。」發言人指「我們密集地檢視潛在違規人士或單位後，導致我們今日決定將這些帳戶移除。」公司一名發言人說，公司在確定他們是「危險」以及移除這些帳戶之前，經過一個漫長的過程以及考慮一些因素。

該等因素包括個人與組織曾否基於個別人士種族、民族或國籍，呼籲暴力對待此人；此人或組織是否被認定為有仇恨的意識形態；他們曾否在個人介紹中寫入仇恨的語言或辱罵他人，以及他們是否持有因為違反仇恨言論規則而被移除的專頁或群組。