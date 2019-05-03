泰王加冕儀式睽違69年再度舉行　大皇宮附近已封路

泰國的泰王加冕典禮睽違69年後再度舉行，泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將在繼位2年後，於周六（4日）登基。重頭戲除周六的加冕儀式，就是周日（5日）的王室遊行。 泰王在加冕典禮中將用灌頂聖水沐浴並接收八方聖水（從76個府採集得來），象徵獲得治理全國的合法性。

有關籌備工作已進入最後階段，泰國警方亦將加派人員維持治安。前往曼谷旅遊的人要注意，從大皇宮周邊道路周四（2日）到周一（6日）將封閉。政府預估將會有近20萬人湧進曼谷，公務員是必須出席，而大量民眾及遊客亦料將夾道守候，觀看難得一見泰國王室巡遊。

上一任泰國蒲密蓬（King Bhumibol Adulyadej）1946年6月9日繼位、1950年加冕。故此今次是泰國睽違69年後再度舉行加冕典禮。泰國政府斥資約3000萬美元準備這場大典。泰王會在大皇宮接受加冕，重達7公斤的王冠（the Great Crown of Victory）將戴在他頭上，然後他會發布正式登基後第一道命令。

儀式舉行到來到下周一（6日）泰王會在大皇宮Suddhaisavarya Prasad Hall的露台上與公眾見面，暫時未知他會否將蒲密蓬當年一般發表演說，講出自己的施政方向。

泰王過去2年主要在德國慕尼黑生活。他只有在履行公職時才會返泰，且甚少公開露面。他在加冕典禮舉行前，於周三（1日）宣布已迎娶緋聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，並冊封她為王后。這是為了讓她在加冕典禮上，能以王后的身份被提及。

（中央社／衛報）