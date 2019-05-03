【英國脫歐】地選最新結果：兩大政黨流失議席　小黨坐收漁利

英國周四（2日）舉行地方選舉，投票選出各區地方議會8000多個席位的代表。目前出爐的部分計票結果顯示，脫歐僵局對主要政黨的選情構成打擊，英國首相文翠珊（Theresa May）所屬的保守黨以及反對黨工黨都流失大量議席。

在過半地方當局（councils）議席點票結果出爐之際，保守黨流失450個地方議會席次（有分析認為它可能失去多達1000席），部分席次已落入自由民主黨（Liberal Democrats）手上，迄今它已拿下304席。此外保守黨亦失去19個地方當局議席。

自由民主黨黨魁祈維信（Vince Cable）說該黨取得很好的成績，還說「每一張投給自民黨的票，都是支持停止脫歐。」迄今該黨已有300席進帳，並控制8個地方當局議席。這是該黨數年來成績最好的一次。

除了自民黨，還有其他小黨受惠，例如綠黨贏得42席、拿下42個地方當局議席；獨立候選人贏得215席。

工黨則失去80個席次，以及78個地方當局的控制權。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）回應選舉情況時說「想做得更好」以及承認不同意該黨支持脫歐的選民已離棄工黨了。

保守黨主席盧柏敦（Brandon Lewis）說，選民已向該黨發出非常清晰的訊息，就是他們已對脫歐僵局厭倦而「他們想我們完成它。」

英國民意調查委員會（British Polling Council）主席柯蒂斯（Sir John Curtice）指出：「我們知道選民不喜歡保守黨處理脫歐的手法，但現在看來他們也不喜歡工黨對政府脫歐立場的回應。」