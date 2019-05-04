美國波音737客機衝出跑道墜河　全機生還但有人受傷

美國佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）一架商用波音737客機在降落時衝出跑道，之後墜入聖約翰河（St. Johns River）。傳聞機上載有136人。所幸暫時未有傳出有人死亡，但據報多人受傷。

美國一部波音737客機5月3日從位於古巴的美國海軍關塔那摩基地（U.S. Naval Station Guantanamo Bay）飛往美國佛羅里達州後發生意外，在降落後滑出跑道。（路透社）

美國一部波音737客機5月3日從位於古巴的美國海軍關塔那摩基地（U.S. Naval Station Guantanamo Bay）飛往美國佛羅里達州後發生意外，在降落後滑出跑道。（路透社）

這部飛機是從古巴的美國海軍關塔那摩基地（U.S. Naval Station Guantanamo Bay）周五飛往美國，但在當地時間晚上約9時40分降落（香港時間周六早上約9時40分）時滑出跑道。

當地市長已證實此一消息，並在Twitter上推文表示，所有人都生還及找到。消防部門人員接報後，已趕抵現場展開救援。工作人員已在清理海面上的油污。

波音在其Twitter帳戶發表消息，稱已知悉事件，並在收集資訊。

↓↓↓傑克遜維爾市治安官辦公室在Twitter上推文，指滑出跑道的商用客機在淺水處，飛機沒有下沉，機上所有人都生還以及聯絡得上。

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

↓↓↓報道北佛州及南喬治亞州新聞的WJXT4電視台的主播在Twitter上推文發布現場照片，可見機身泡在水中。充機滑梯及救生艇已在水面。

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) May 4, 2019

↓↓↓報道北佛州及南喬治亞州新聞的WJXT4電視台的主播在Twitter上推文發布現場影片：

We’re at main command center as more rescuers arrive to site of 737 in river. pic.twitter.com/cSVXganUxK — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) May 4, 2019

（綜合報道）