【華為風波】英前國防大臣涉洩密　警方決定不作調查

英國前國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）被指洩露同意華為有限度參與英國5G網路建設的消息，結果遭首相文翠珊（Theresa May）革職，當地政界更有聲音要求就事件展開刑事調查。 英國警方周六（4日）宣布，指事件並沒有涉及刑事成份，因此不會有任何跟進行動。

英國警方反恐部門首長巴蘇（Neil Basu）表示，洩密事件沒有嚴重破壞公眾利益和違反公職人員操守，因此認為事件沒有觸犯《國家機密法案》（Official Secrets Act），所以警方沒有介入調查的理由。

文翠珊對於華為准入市場的決定尚未正式公開，惟英國《電訊報》（Telegraph）上周二（23日）報道，英國將禁止華為參與5G網絡核心部分，並將對非核心部分設置限制。報道指出，文翠珊已同意華為有限度參與5G網路建設，包括協助建造網絡天線和其他「非核心」基建。

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）懷疑捲入洩密風波，首相文翠珊（Theresa May）周三（1日）將他革職，韋廉信否認指控。（路透社）

英國政府因此尋找洩密者，發現韋廉信曾與電訊報副編輯通電話的記錄，認定韋廉信是洩密者。對方承認他曾與電訊報的編輯通電話，但稱內容僅限脫歐與歐洲議會選舉，他否認洩露相關消息，甚至用上孩子的性命做擔保。

韋廉信最終在文翠珊的要求下遞交辭職信，首相府周三（1日）的聲明指，有關決定是針對韋廉信未經授權洩露國家安全委員會一次會議的資料，文翠珊已失去對他的信心。

（路透社）