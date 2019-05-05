【英國王室】Meghan疑因婚宴菜式有蛋「黑面」　英女王訓斥

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）被傳已升任「媽媽級」，但王室尚未證實有關消息。她在享受人母的喜悅之餘，似乎也難以擺脫有關她的負面傳聞。她嫁入王室後，常傳出有關她表現挑剔以及麻煩的消息。王室作家妮科爾（Katie Nicholl）透露，梅根2018年5月結婚前曾到溫莎堡試菜，惟她因不滿食物中有蛋而向侍從發脾氣，結果被英女王帶到一旁訓斥。

梅根當時來到溫莎堡，品嚐專為婚宴安排的食物。妮科爾稱，由於很多荷里活明星偏好「無蛋」飲食，所以嚐到蛋味食物的梅根感到不高興。

妮科爾稱，梅根感覺自己在食物中嚐到有蛋，侍從則說食物不含蛋，梅根反駁稱：「不，我可以嚐得到，我嚐到菜餚裏有蛋。」

妮科爾續指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）進來時有點生氣，原因是溫沙堡是英女王的家。妮科爾稱英女王靜靜地將梅根帶到一旁，向她說：「在這個家庭裏，我們不會這樣跟人們說話。」，要求她不得無禮。

梅根嫁入王室前是美國電視影星和模特兒，不時都有傳出她與王室作風不合的消息，例如是王室職員不滿她太挑剔，又有指她與大嫂凱特不和等。

梅根是非多：繼2018年11月有英國小報報道她婚前不滿婚禮場地聖喬治教堂（St. George's Chapel）散發霉味、要求職員在賓客到達前噴灑香水及空氣清新劑後，她又被指曾為婚宴菜色對王室職員出言不遜。圖為2017年12月1日的照片，相中的梅根仍未嫁入王室，與哈里王子出席諾丁漢（Nottingham）的公開活動。（美聯社）

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