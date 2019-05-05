泰王冊封王室成員　下午乘轎巡遊並前往禮佛

泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）加冕典禮周六（4日）舉行過後，泰國周日（5日）舉行封號慶典，追封已故泰王普密蓬（King Bhumibol Adulyadej）。

包括王太后詩麗吉（Queen Sirikit）、兩位妹妹詩琳通（Princess Sirindhorn）及朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）等都獲冊封。

他上周三（1日）宣布已迎娶緋聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，以便其後將她冊封為后。

泰王加冕：66歲的哇集拉隆功在加冕典禮前夕，5月1日宣布已迎娶緋聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為第4任妻子，並冊封她為王后。

其他獲封新頭銜的王室成員，有泰王第一任妻子頌莎瓦麗吉滴耶功公主（Soamsawali Kitiyakara）以及他與她所生的女兒。他與第二任妻子尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）所生的女兒西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana），還有泰王與第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）所生的兒子、現時為王位第一繼承人的提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）。

泰王的巡遊隊伍下午約4時30分出動，圍繞大皇宮附近街道行走，接受民眾朝拜。他亦前往3間佛寺禮佛。

他周一（6日）會在大王宮的露台亮相，與民眾見面。他周一晚亦會於皇家田廣場（Sanam Luang）舉行慶祝活動，並接見外國使團。

（綜合報道）