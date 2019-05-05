【委內瑞拉政變】瓜伊多「起義」再敗　亂局無了期？

委內瑞拉政變自1月23日開始，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）上周三（5月1日）再次動員民眾走上街頭，又到達軍事基地與軍人合照，聲稱踏入推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的最後階段。惟軍方沒如預期般大規模變節。 瓜伊多上周六（4日）受訪時承認高估軍方對自己的支持，至於力撐反對派的美國則歸咎於俄羅斯和古巴的介入，以及3名委內瑞拉高官出爾反爾，沒有協助推翻馬杜羅。 隨着「起義」一次又一次碰壁，委內瑞拉民眾動員能力與熱情難免有所消耗，美國針對馬杜羅政府的行動似乎是板斧盡出，該國的亂局仍難以在短期解決。

委內瑞拉政變：瓜伊多5月1日號召民眾上街，呼籲軍人和國民支持推翻馬杜羅政府，惟最終未有成功。（路透社）

瓜伊多承認高估軍方支持

瓜伊多趁「五一勞動節」發動推翻馬杜羅的大遊行，數千人在首都加拉加斯遊行集會。瓜伊多上周二（4月30日）在Twitter發放影片，展示他除了與一些軍人握手交談，另一反對派領袖盧比斯（Leopoldo Lopez）亦有現身；值得留意的是，委內瑞拉國家情報局（SEBIN）局長菲格拉（Manuel Cristopher Figuera）也在一封信中表明支持推翻馬杜羅。上述局面令外界認為，瓜伊多形勢大好。

惟事件發展未如他所料，只有少量軍隊轉投瓜伊多一方，反對派沒有足夠力量推翻馬杜羅政府。英國沃里克大學（University of Warwick）拉丁美洲政治學教授湯姆．朗（Tom Long）認為，瓜伊多明顯地誤判自己所能獲得的支持。至於瓜伊多本人也承認自己高估軍方的支持。

委內瑞拉政變：馬杜羅政府派出國民警衛隊（National Guard）施放催淚彈驅散示威者。（路透社）

行動未能撼動軍紀

《紐約時報》文章認為，這次失敗證明委內瑞拉的軍隊紀律依舊良好，將領們似乎仍可以指揮他們的部隊。軍方亦同時握有大部分政府機構，以及委內瑞拉僅餘的經濟利潤，包括來自石油、外匯、走私和毒品交易等。

另一邊廂的華府將矛頭指向俄羅斯、古巴和委內瑞拉3名官員。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）「點名」批評委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）、最高法院法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統衛隊指揮官埃爾南德斯（Ivan Rafael Hernandez Dala）與反對派談判後食言，又指古巴政府說服3人繼續支持馬杜羅；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則歸咎於俄羅斯干預。

委內瑞拉政變：委內瑞拉另一反對派領袖、瓜伊多政治導師盧比斯（Leopoldo Lopez）現身街頭。（路透社）

美國策略消耗反對派籌碼

委內瑞拉反對派自1月23日「集氣」以來經歷3次失敗，分別是美國聯同50多國宣布支持瓜伊多成為臨時總統，企圖以外交壓力迫使馬杜羅下台；第二次是美國希望利用人道援助，令軍隊變節；第三則是瓜伊多最近一次的動員，惟以上均未能令馬杜羅下台。

這3次失敗與美國的委內瑞拉政策方向或多或少帶有關係。首先，美國一直不排除出兵委內瑞拉推翻馬杜羅的軍事選項，然而鄰國巴西和哥倫比亞，以至委內瑞拉反對派也對此有保留；其次是美國對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施制裁，雖然這重創依賴石油出口的委內瑞拉，但這同時讓馬杜羅可藉機抨擊美國，轉移民眾視線和降低瓜伊多的支持度；第三，華府公開指摘3名委內瑞拉官員的行徑，削弱了委內瑞拉軍方對美國和反對派的信任。

委內瑞拉政變：馬杜羅上周六（4日）前往西北部視察軍事基地，要求軍方做好準備，以示軍隊對自己效忠。（路透社）

馬杜羅上周六（4日）前往西北部視察軍事基地，要求軍方做好準備，應對美國軍事介入，同時展示自己仍然獲得軍方支持。馬杜羅的總統的總統之位雖然已不穩的跡象，但未至於將他摔倒。

這次行動失敗讓不少民眾感到挫敗，反對派的動員力也再次遭到打擊，然而有數個現象反映馬杜羅政府與瓜伊多仍然勢均力敵。例如，瓜伊多至今仍未被捕，以及原被軟禁的反對派領袖盧比斯能走到街上，都顯示馬杜羅政府未必有足夠力量完全控制國家機構，甚或他擔心一旦將他們拘捕，會造成更大的反效果。

委內瑞拉的亂局依然難以在短期內解決，而這次政變的關鍵角色——軍方或許認為，即使推翻了管治不當的馬杜羅，也不一定要擁護瓜伊多的民主統治。

（綜合報道）