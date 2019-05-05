以色列總理：命令軍隊「大規模襲擊」加沙武裝份子

以巴互相空襲在周日（5日）進入第3天，以軍迄今已發射450支火箭，造成人命傷亡。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱他已指示軍方繼續大規模宣襲加沙的武裝份子，增加砲兵、步兵及裝甲車等包圍加沙地帶。外界擔心事件會演變成以軍派出地面部隊進攻加沙。

周日有來自加沙的十多枚火箭落在以色列南部，同日以軍戰機及炮艇向加沙地帶十多個目標發動襲擊。

內塔尼亞胡表示，他已命令軍隊繼續對巴勒斯坦武裝分子進行「大規模襲擊」。他指後者沒有停止從加沙地帶進行火箭彈炮擊。

加沙的政府新聞辦公室指出，以色列戰機發動150次空襲，還有針對260個地標發射火炮襲擊，包括住宅大樓、清真寺、商店及媒體機構。約70名巴人受傷。

這一輪暴力襲擊始於上周五巴勒斯坦人在加沙示威，抗議以色列嚴密封鎖該區。以方則稱有需要阻止武器運入加沙。以軍指伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的狙擊手向以軍開火，導致2名以軍受傷。以軍之後出動坦克和飛機對加沙超過120個目標，以及發炮報復。行動中2名哈馬斯武裝份子被殺。

這一輪衝突迄今已造成9名巴勒斯坦人及3名以色列人死亡。死者包括一名孕婦與她14個月大的侄女阿拉爾（Seba Abu Arar）（編按：此前的報道指女嬰是孕婦的女兒），但以軍指她倆是死於巴基斯坦故障的火箭。