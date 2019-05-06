【俄羅斯客機起火】疑雷電擊中　劃出長火龍　傳空少救人亡

俄羅斯航空（Aeroflot）一架編號SU1492的國產蘇愷超級噴射機（Sukhoi Superjet）客機周日（5日）起火，緊急降落莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）。俄羅斯聯邦調查委員會表示，事件中至少41人死亡，其中包括2名小孩，當局將循違反安全守則的方向進行調查。

「快點爬，只差一點便到出口」

肇事客機原定由謝列梅捷沃國際機場飛往俄羅斯摩爾曼斯克（Murmansk），機上一共有73名乘客及5名機組人員，惟起飛不久後起火，需緊急折返降落。

網上片段顯示，客機着陸時機尾冒出濃濃黑煙，在跑道上劃出長長火龍；其後客機停下，機上眾人紛紛跳上緊急滑梯逃生，踉蹌跑離停機坪，有人仍拖着行李。

其中一名乘客稱：「我當時就坐在引擎較前的位置，見到所有東西如何被熔掉，我也不知如何到達出口，感到吸入了一氧化碳，空中服務員說『來吧，快點，爬，只差一點便到出口』，終於我成功跳下飛機」。

當地有報道指出，一名嘗試拯救乘客的機艙服務員不幸死亡，他的名字是莫伊謝耶夫（Maxim Moiseev）。

Ад в Шереметьево: Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся из-за пожара на борту. Горит как факел, а в это время из передних дверей полным ходом идет эвакуация pic.twitter.com/oRWI6npPCu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年5月5日

起火原因仍在調查

初步的調查顯示，飛機在半空中可能因為出現電力故障導致起火。俄羅斯航空周日（5日）發表聲明稱，肇事客機起飛後因為技術問題被迫折返，引擎着陸後一直在燃燒，但起火前後發生過甚麼的事情尚待釐清。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，該客機嘗試進行緊急降落，但第一次不成功，第二次起落架撞到地面，然後是機鼻，跟著就起火，趕到的救援隊伍曾嘗試拯救位於機尾的乘客。

當地傳媒報道，事後時客機曾遭雷電擊中，乘客葉戈羅夫（Petr Egorov）稱：「我們剛起飛，客機就被雷電擊中，飛機强行着陸，我差點從恐懼中昏過去」。

莫斯科衛生部長馬特維耶夫（Dmitry Matveyev）表示，事件中另外有11人受傷，情況並不嚴重。

（綜合報道）