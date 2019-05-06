南非大選周三上演　民調指執政黨可望取得過半選票

南非周三（8日）即將舉行大選，當地民調顯示，執政黨非洲人國民大會（ANC）可望取得51%至61%的選票，現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）可望繼續在位。 但執政陣營近來受貪污醜聞困擾，加上當地經濟增長放慢，預計即使勝出選舉，之後也會面臨不少挑戰。

路透社綜合近數周的3個民調指，非洲人國民大會（ANC）可望取得51%至61%的選票，在2014年，該黨取得62%選票。《衛報》指，該黨自1994年開始執政，預計今次也可贏得多數選票，拉馬福薩可以保住總統地位。

但非洲人國民大會的高層人員近來陷入貪污醜聞，致該執政黨變得愈來愈不受人民歡迎，南非政府也長期未能向人民提供有質素的基本社會服務，不符合選民的要求。《衛報》指，分析認為這次選舉將是考驗拉馬福薩的時候，如果他未能帶領政黨取得理想選舉成績，之後黨內反對他的人有可能會試圖把他推下台。

執政黨與在野黨派近來都主力在豪滕省（Gauteng）展開競選活動，這是因為該黨的經濟實力強，佔全國國民生產總值（GDP）的3分之1，也是人口最多的省份，達到1430萬人。南非全國人口約5700萬，合資格選民估計有2675萬人。

在這次選舉中，一共有48個政黨，角逐400個國會議員的議席，然後再由這班當選議員推選總統。

（路透社 / 衛報）