【華為孟晚舟被捕】民調：卑詩省逾半華人贊同聯邦政府不介入案件

華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。加拿大華裔百人會（Canada Committee 100 Society）早前委託Innovative Research Group進行民意調查，結果顯示卑詩省（British Columbia）54%的華裔加拿大人贊同聯邦政府不介入案件，另有15%受訪者反對。

網上調查訪問413名年滿18歲的華裔加拿大人，結果之後按主要類別計算比重，反映真正的人口構成比例。調查又發現，35歲或以上的受訪者較支持聯邦政府的決定。

Innovative Research Group研究經理Vanessa Kong表示，年輕一輩和出生於加拿大的華人的支持度較低，是因為他們對此抱不確定心態，而非反對政府的決定。

加拿大華裔百人會研究總監Kenny Zhang指，對加拿大司法制度和孟晚舟案有較深入認識的受訪者，傾向較支持聯邦政府不介入案件的決定。因此，他認為，向華裔加拿大教授有關加拿大司法制度的知識尤其重要，以建立推廣加拿大核心價值如平等和公義的社會。

加拿大政府以法治為由未有介入案件。加拿大法院完成引渡聆訊後，將由司法部長決定是否批准引渡。外長方慧蘭（Chrystia Freeland）2月接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時承認，自稱為法治國家不代表不會作出政治決定。她提到，終將有一個時刻需要作出政治決定，是否批准引渡。

（加拿大廣播公司）