印尼錫納朋火山噴發　或影響飛機航班

位於印尼北蘇門答臘省的錫納朋火山（Mount Sinabung）周二（7日）早上6時41分噴發，噴出火山灰直衝2000米高空。當地監察站職員阿斯羅里（Muhammad Nurul Asrori）稱噴發一路持續到早上10時44分。 他說這是2018年5月以來首次噴發，火山灰可飄至15公里以外。他說在火山15公里半徑範圍內的人應留意火山噴發情況。 所幸目前尚未有傷亡報告，BNPB也沒有發出疏散令。

錫納朋火山對上一次噴發是在1600年，「沉睡」400年後，它在2010年再度爆發。它在平靜一段時間後2013再度活躍，之後一直處於高度活躍的狀態。2014年一次噴發，導致16人死亡。它2016年7月再噴發，導致7人死亡。

印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）官員說，此次噴發可能會影響航班飛行，但當局尚未正式發出通知要求飛機避開該地區。

阿斯羅里指出，在該國火山4級警戒級別中，它仍處於制中的第4級。Lau Kawar村村民德帕里（Pelin Depari）對於火山再度噴發感受震驚，並指火山灰覆蓋農作物，而且挺厚。

（聯合早報／雅加達郵報）