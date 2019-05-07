【英國脫歐】文翠珊：仍未與工黨達成共識　短期難有突破

英國首相文翠珊（Theresa May）周二（7日）透過發言人表示，政府至今仍未就脫歐協議與在野工黨達成共識，但指雙方同日較後時間會再次舉行談判。 英國廣播公司（BBC）則引述政府消息人士指，朝野雙方或會取得突破，但相信不會在本周內取得進展。

英國原定在3月底脫離歐盟，但文翠珊的脫歐協議三度被國會否決，令她被迫向歐盟要求延長期限，同時繼續爭取國會支持，包括與在野工黨舉行談判。

她的發言人指至今雙方都未有共識，但認為執政保守黨和工黨同樣在地方選舉失利，反映民眾對於兩方遲遲未有共識感到不滿，因此希望可以盡快達成協議，為英國最終可以在有協議下離開歐盟。

發言人又提到，朝野雙方會於當地時間周二下午繼續談判，不過外界認為會上找到突破的機會不大。BBC的政治主編庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）於Twitter留言，指政府高層消息人士認為談判有可能取得進展，但很大機會不會在本周內成事，不過總算為再次向國會提交脫歐協議定訂立目標。

工黨一直要求文翠珊就保障工人權益和永久留在歐盟關稅同盟作為支持政府脫歐協議的條件，但外相侯俊偉（Jeremy Hunt）認為繼留歐盟關稅同盟非長遠解決方案，他指本周將會是關鍵時刻，呼籲各方盡快放下成見促成協議。

3. Senior govt source says it IS possible though to see a way to a deal, but unlikely to be resolved this week, and their aim is not to create some kind of May-Corbyn Rose Garden moment (imagine!) but to set out a path to get the Withdrawal Bill to Commons with a fair wind — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 2019年5月7日

（路透社）