美媒揭特朗普稅務紀錄　做生意10年蝕11.7億美元

美國傳媒報道，特朗普（Donald Trump）還是一名地產大亨之際，他的生意在1985年虧損達4610萬美元。1985年至1994年間，他包括賭場、酒店及住宅地產生意合計虧損11.7億美元。報道發現，看來他的虧損在美國所有富有納稅人當中是最多。 他在1990年至1991年的虧損合計逾5億美元，導致他在10年內，有8年不須繳納任何聯邦所得稅。 他的稅務紀錄曝光，發生在美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周一（6日）拒絕將總統的稅務資料交予國會眾議院籌款委員會之後。 特朗普是自美國前總統尼克遜（Richard Nixon）後，第一位位拒絕公開稅務紀錄的總統。

《紐約時報》引述1985至1994年間的稅務紀錄文件進行報道，這些稅務申報文件及數據都是可讓公眾查閱得到的。儘管它們非實際的納稅申報單，但從當中載列的數據中可見，特朗普的生意在10年間蝕了11.7億美元。特朗普的律師哈德（Charles Harder）指報道中的數字「顯然錯誤」以及「非常不準確」，他說這些申報單，尤其是在電子申報進行前數天、內容都是非常不準確的，但他未有具體指出錯在哪裏。

文件顯示，他的生意在1990至1991年間合計虧損超過5億美元。它們虧蝕的程度，導致他在這10年內，有8年沒繳納任何聯邦所得稅。

該報報道指出，特朗普當時的財務狀況明顯比他對外透露的差很多。他在上述10年間，經調整後總收入均為負值。

他的生意看來糟糕得很，而且當年適逢股市暴跌，但他仍有心思享受人生。他在1987年斥資2900萬美元，買入一艘遊艇，以及一間4.07億美元的酒店。他當年申報自己的生意勁蝕4220萬美元，1988年則蝕3040萬美元。

（綜合報道）