委內瑞拉國會副議長被捕　連人帶車遭拖走

委內瑞拉國家情報局（SEBIN）周三（8日）拘捕國會副議長桑布拉諾（Edgar Zambrano）。事發時，據報情報部門人員包圍桑布拉諾的車輛，並出動拖車連人帶車轉送到國家情報局總部。

桑布拉諾表示，當地時間周三下午6時40分左右，他駕駛車輛離開所屬民主行動黨（Democratic Action）、位於首都加拉加斯拉佛羅里達（La Florida）的總部，突然有國家情報局人員上前，在拒絕讓桑布拉諾下車的情況下，並出動拖車連人帶車轉送到國家情報局總部埃利科伊德（Helicoide）。

桑布拉諾強調，民主派會繼續戰鬥。反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）形容，政權綁架了第一副總統。

總統馬杜羅（Nicolas Maduro）控制的制憲議會（Constituent Assembly）議長卡貝洛（Diosdado Cabello）表示，政變的主謀之一已剛剛被捕，指他們需為失敗的政變在法庭上付上代價。

制憲議會周二（7日）同意禠奪桑布拉諾和6名議員的國會議員免責權，為未來對他們作出起訴鋪路。最高法院早前指控他們叛亂和叛國等罪名，周三（8日）再對另外3名反對派議員加上同樣的指控。

（路透社／美聯社）