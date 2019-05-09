美防長稱朝鮮射「火箭和導彈」　韓方：非正式分析結果

美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周三（8日）表示，朝鮮上周所發射的飛行物是「火箭和導彈」，韓國國防部周四（9日）對此回應稱，美方的說法並非引述正式的分析結果。

沙納漢在國會向聽證委員會表示，上周六（4日）朝鮮向東部海域發射多枚短程飛行物，為「火箭和導彈」，並補充指是美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（ Joseph Dunford）致電通知他。這次是五角大樓首次就朝鮮武器測試表態。

韓國國防部長盧在千表示，沙納漢的說話是引述鄧福德彙報的內容，並非引述正式分析結果。他強調，韓美情報部門正對朝鮮新型戰術制導武器展開精密分析，惟分析需時。

朝中社引述朝鮮外務省發言人周三（8日）指，朝鮮近日進行的「火力打擊訓練」屬自衛性質的「正常訓練」，不針對任何人，不會加劇地區局勢緊張。平壤表示，當時是測試火箭發射器和策略導向武器，並反指美韓進行具挑釁的聯合空中演習和部署薩德導彈防禦系統，說明韓國無資格批評朝鮮。

朝鮮繼上周六（4日）從江原道元山虎島半島一帶朝東發射數枚「飛行物」後，韓聯社引述韓國聯合參謀本部指，朝方周四（9日）再次發射不明「飛行物」，韓國正在對「飛行物」進行精密分析。

（韓聯社／路透社）