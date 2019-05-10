【中美貿易戰】特朗普：收到習近平「美好」信函　仍有望達成協議

中國國務院副總理劉鶴周四（9日）訪美，參與新一輪中美貿易談判；另一方面，美國總統特朗普威脅對2000億美元中國商品加徵關稅的措施將在周五（10日）開始生效，外界關注雙方會否趕及在加稅生效前達成共識。特朗普周四（9日）表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），相信仍然有可能與中國達成貿易協議。

特朗普：​本周仍然可能達成協議

特朗普在白宮向記者表示，在新一輪中美貿易談前夕收到習近平的來信，並指自己稍後可能會與習近平通電話。他又透露習近平在信中表示，關鍵談判將在華盛頓啟動，敦促兩國共同努力解決貿易緊張局勢。

特朗普又表示，相信雙方本周仍然可能達成協議。

特朗普：​關稅仍是「極佳」替代方案

特朗普又指出，關稅仍是替代貿易協議的極佳方案，認為實施新關稅措施對美國有利，能增加數以千億美元計的收入。

國務院副總理劉鶴率領的中方代表團周四（9日）抵達華盛頓，並會在當晚上與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等美方代表共晉晚餐，以及正式展開新一輪貿易談判。

特朗普在周日（5日）突然宣布將在周五（11日）向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。他指，中國在華盛頓舉行的談判中破壞經貿協議，並重申若中美無法達成協議，中國將會面臨加徵關稅。

（綜合報道）