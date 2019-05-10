朝鮮發射的「飛行物」是什麼？　分析指與俄製短程飛彈類近

朝鮮上周六（4日）和周四（9日）先後發射數枚飛行物，外界仍在評估這些飛行物是什麼，甚至有媒體懷疑是朝鮮的「火星11型」（Hwasong-11）短程彈道導彈。 朝鮮監測組織「北緯38度」（38 North）分析，這些飛行物與俄羅斯製「伊斯坎德爾」導彈（Iskander）相似，其低飛行高度或能抵銷美國在韓部署 「薩德」反導系統（THAAD）的優勢。

韓國聯合參謀本部（JCS）表示，朝鮮周四發射的兩枚導彈射程分別為420公里和270公里，屬於短程彈道導彈（SRBM）。

朝中社之後公布的發射照片，導彈外形為尖錐結構，外界估計是採用朝鮮自行研發的單級固體火箭發動機，彈長和彈徑估計分別為7米和0.8米，較短程導彈「KN-02毒蛇」更長和更大，射程亦估計比KN-02的160公里為遠。

從兩次發射的照片比較，4日和9日發射的導彈，分別使用輪式底盤和履帶式底盤，展示了導彈的機動性；多次發射亦顯示導彈具備相當實戰能力。

朝鮮發射飛行物：朝鮮官媒稱，軍隊上周六展開「火力打擊訓練」，韓國方面指朝鮮發射兩枚短程導彈。（路透社）

韓國國防安全論壇（Korea Defense Security Forum）高級分析師申中禹（Shin Jong-woo，音譯）表示，朝鮮兩次發射的導彈高度約為50公里，與俄羅斯的地對地「伊斯坎德爾」導彈相似。「北緯38度」網站則分析朝鮮導彈與「伊斯坎德爾」導彈的彈頭外形，以及發射時零件彈出等特徵，顯示兩者的相似性。

俄製「伊斯坎德爾」導彈攜達重約450公斤彈頭時，飛行距離約為280公里，扁平的飛行軌跡使導彈高度不會超出50公里。專家指出，這種導彈的頂端高度（peak altitude）相對低，能夠中和美國在韓部署的薩德防禦系統的優勢，加上導彈可動性高，幾乎難以阻止其發射。

有內地媒體報道，這款導彈可能是朝鮮的「火星11型」導彈，曾於2018年朝鮮建軍70周年閱兵儀式上出現，但當時朝方沒有展示整個導彈外形。