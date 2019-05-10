美對2000億美元中國貨動刀　瞄準3250億美元華製產品　20項目一覽

美國周五（10日）凌晨（香港時間周六中午）起對2,000億美元的中國貨品加徵關稅。美國總統特朗普此前於周日（5日）在Twitter發文威脅說，將對其餘3,250億美元的中國進口貨品徵收25%的關稅，影響涉及重要中間設備和數百萬美國民眾日常使用的物品。

特朗普在Twitter上表示，有意「很快」對尚未遭貿易報復措施影響的其餘所有中國銷美貨品徵收25%關稅。美國國際貿易委員會2018年統計數據中顯示，這部分貨品依2018年進口額排名前10的產品順序為：

448億美元的手機 387億美元的筆記型電腦 119億美元的有車輪的玩具、拼圖和比例模型 54億美元的電視遊戲主機 46億美元的電腦熒光幕（除LCD和CRT外） 45億美元的13.5吋以下平面電視、錄影機或其他播放器 40億美元的儲存設備，包括USB記憶體及硬碟 25億美元的電話機零件 24億的塑膠製品 23億的多功能印表機

據美國國際貿易委員會（USITC）2018年統計的數據顯示，受關稅稅率由10%漲至25%影響的中國貨品，按進口額規模排名前10的產品依序為：

191億美元的電子通訊設備 125億美元的電腦電路板 56億美元的處理元件 41億美元的金屬家具（除座椅外） 31億美元的電腦零件 29億美元的木製家具 27億美元的靜態換流器 25億美元的塑膠地板 25億美元的木框座椅 23億美元的汽車零件

2000億美元關稅清單上的中國貨品進口額，由2017年的1880億美元增至2018年的2060億美元，超越原本估計規模。

美方關稅清單鎖定的中國項目，在2018年的實際進口額與總統宣布的規模不符。其餘仍可能成為新課徵關稅目標的中國貨品，進口額實不到3000億美元，遠低於特朗普在Twitter上所提及的3250億美元。

特朗普新關稅行動總體鎖定的清單項目亦是如此，2018年進口額僅5430億美元，不及他宣稱的5750億美元。

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月5日

（彭博社）