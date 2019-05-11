日俄外長商領土爭議　河野太郎承認仍有分歧

日本外相河野太郎周五（10日）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於莫斯科會面，討論北方四島（俄稱南千島群島）領土爭議的問題。日俄雖然同意盡早落實北方四島共同經濟活動，但也坦言雙方仍有分歧，河野甚至形容有時出現「激烈交鋒」。

日俄決定5月20日和21日分別在莫斯科舉行關於法律層面的課長級工作會議，以及關於實際上管轄北方四島的薩哈林州（Sakhalin Oblast）和北海道自由往來制度的局長級工作會議。雙方還確認繼續推進日本原島民乘飛機前往掃墓等。

在會談後的記者發布會上，拉夫羅夫重申，日本必須承認二戰結果，批評日本引進的陸上部署型導彈攔截系統「陸基宙斯盾系統」是幫助美國完善導彈防禦網，對俄羅斯構成威脅。他將日美安保條約視為問題，還指出要達成兩國國民全面支持的協議，需要展開「長期且富有耐心的談判」。

河野表示「關於日俄立場不同的部分，明確傳達日本的立場」。他同時稱：「並未克服雙方的立場分歧。有時也出現激烈交鋒，但進行敞開胸襟的坦率討論。」

日本拒絕承認俄羅斯擁有北方四島主權，導致兩國自二戰結束後，始終未能簽署和平條約，正式結束交戰狀態。日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普京同意按1956年《日蘇共同宣言》加速和平條約締結談判。

（共同社／中央社）