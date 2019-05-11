日本栃木縣政府廣告　「愛情文藝片」背後想傳達的訊息是……

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日本汽車駕駛者經過沒有紅綠燈的路口時，會禮讓行人先走的平均比例為8.6%，而栃木縣僅0.9%。櫪木縣交通安全協會委託製作電視廣告，4月起在當地電視台及警方網站播放，意外吸引不及觀眾注意。這是因為栃木縣司機在不設交通燈號的過路設施禮讓行人，情況實在太少見。

日本自動車連盟（Japan Automobile Federation，JAF）2018年夏天針對94個沒有設置紅綠燈的行人過路處進行交通狀況調查。調查結果指出，當地駕駛者會在沒有設置紅綠燈的斑馬線停車禮讓行人比率，栃木縣只有0.9%，比全日本平均比例8.6%低很多。

栃木縣警方跟栃木縣交通安全協會為消除這個不好「頭銜」，製作一則片長30秒的宣傳短片

這則短片描述一對被馬路分隔的男女，雖然想穿越馬路跟對方相見，但往來車輛完全不禮讓行人，造成2人無法到對方身旁，只能拚命隔着馬路叫喊對方名字。

日櫪木縣宣傳片：影片以一男一女互相奔向對方作為開頭。（視頻截圖）

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雖然它是一個政府廣告，但在播出後意外引起不少人注意。也許這是因為栃木縣民眾都遇過類似情況，故此甚有共嗚。

影片最後打上宣傳口號「栃木縣要擺脫『不禮讓行人』的污名」、「斑馬線行人優先」，並說明不禮讓行人要負的刑責與懲罰。

該縣警方表示，希望透過這則宣傳短片，提高駕駛者禮讓行人的意識。

栃木縣交通安全協會一名職員表示：「我們希望（發放）影像訊息會收效。如有需要，我們可能會推出一兩套續集。」

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 （朝日新聞／中央社）

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