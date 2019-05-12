巴基斯坦酒店槍襲案5死2傷　分離武裝組織認責：針對中國人

巴基斯坦俾路支省瓜達爾（Gwadar）一間酒店上周六（11日）遭遇恐怖份子襲擊，事件造成包括槍手5人死亡，2人受傷。當地分離組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）承認責任，聲稱目標是酒店的中國人及外國投資者，並揚言會發動更多襲擊。

事發在當地時間上周六（11日）黃昏，位於巴基斯坦俾路支省瓜達爾，珍珠洲際酒店（The Pearl Continental Hotel）遭遇恐怖份子襲擊。當地報道指4名槍手闖進酒店與警衛交火，事件造成1名警衛死亡，兩名警衛受傷。4名槍手最終被擊斃。

據報酒店有70人居住，當中40人是中國人，警方消息稱襲擊時酒店中沒有旅客。中國駐卡拉奇總領館亦表示，事件中沒有中國公民受傷。

分離組織「俾路支解放軍」其後在社交網站上承認責任，聲稱目標是酒店的中國人及外國投資者，並揚言會發動更多襲擊。

珍珠洲際酒店是當地一間豪華酒店，經常有來自中國或外國商戶入住。瓜達爾是中國「一帶一路」倡議沿線重點城市，當地一些武裝組織反對中國投資因而策劃襲擊。

4月18日奧爾馬拉（Ormara）同樣發生襲擊事件，恐怖份子假扮軍人檢查途經高速公路的巴士，並殺害所有持有保安證與警衛人員。事件中共有14人遇害，俾路支解放軍承認策動襲擊。

（紐約時報）