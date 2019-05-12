澳洲大選倒數6天　總理祭出減稅與首置計劃　助年輕人「上車」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周日（12）正式展開大選競選活動，距離5月18日大選投票，已經不到1周時間。近來民調結果沒有太大變化，都是顯示莫里森將輸掉大選。

莫里森周日在墨爾本啟動競選活動的大會上，着重發表經濟管理政見。他說，中間偏右的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟會支持澳洲人「合理、簡單且誠實的想望」。

他着重向年輕選民拉票，宣布推出一個為首次置業貸款計劃，專為收入少於20萬美元的伴侶，或是收入少於12.5萬美元的單身人士而設。他們在全國住屋金融投資公司（National Housing Finance and Investment Corporation，NHFIC）的擔保下，只需存夠樓價的5%的款項仍為首期便可置業，而非業界標準的20%。

政府在照顧為人父母者方面亦有計劃，他承諾在圍產期保健方面斥資5300萬澳元；當中包括3600萬澳元用於支援有產前或產後抑鬱的家長。

他表示：「由保持我們的經濟強健開始——更強健的經濟能讓人民投資更多、僱用更多……而且努力工作。」

他演說中另一重點，是執政聯盟擬定的減稅計劃：在政府的10年計劃中，94%的打工仔將不用繳納更多的稅；年收入4萬美元至20萬美元之間的澳洲人，稅率會降至30%。他說政府相信應讓打工賺錢的人能保有更多收入，因為錢在民眾手中，好過在政府手上。

莫里森政府民調長期落後肖滕（Bill Shorten）領導的、立場中間偏左的工黨（Labor Party），但近來民調數字顯示這場選戰已趨緊繃。

（綜合報道）