中美談判未破裂　美股三大指數反彈　道指曾漲逾300點收市升207點

撰文：凌俊賢
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美國總統特朗普周一（13日）在Twitter稱，6月底會在日本與中國國家主席習近平會面，周二他強調兩國談判依然持續，目前與中國糾紛是朋友之間的小爭吵。市場對中美貿易談判前景再度轉向樂觀，美股繼周一大冧後周二顯著反彈，道指扭轉周一下挫617點的頹勢，周二最多反彈363點，收報25,532點，升207點或0.82%。
特朗普周二（14日）形容，與中國的貿易戰是朋友之間的小爭吵，但又再度指摘中方破壞接近達成的協議，強調美國「總是會贏」。道瓊斯工業平均指數周二收報25,532點，升207點或0.82%；標普500指數升22點或0.8%，收報2,834點；納斯達克綜合指數收報7,734點，升1.14%或87點。
與中國市場有密切關係的股份都回升，重型工業設備製造公司Caterpillar升1.73%，波音（Boeing）反彈1.68%，蘋果公司（Apple Inc.）反彈1.58%。
歐洲股市同樣造好，英股升1.09%；法股升1.05%；德股升0.97%。
中東局勢不穩，沙特有石油泵站遇襲，雖然沙特當局指原油出口不受影響，但油價仍然升高，紐約期油報每桶61.78美元，升74美仙；倫敦布蘭特期油升1.01美元，每桶報71.24美元。
（綜合報道）