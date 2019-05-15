中美談判未破裂　美股三大指數反彈　道指曾漲逾300點收市升207點

美國總統特朗普周一（13日）在Twitter稱，6月底會在日本與中國國家主席習近平會面，周二他強調兩國談判依然持續，目前與中國糾紛是朋友之間的小爭吵。市場對中美貿易談判前景再度轉向樂觀，美股繼周一大冧後周二顯著反彈，道指扭轉周一下挫617點的頹勢，周二最多反彈363點，收報25,532點，升207點或0.82%。