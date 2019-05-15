墨西哥與加拿大聯手施壓　要求美國廢除鋼鋁關稅

墨西哥經濟部長馬克斯（Graciela Marquez）周二（14日）表示，該國就美國政府針對鋼和鋁材徵收的關稅措施採取新一輪應對行動，從而令華府取消有關措施，為北美地區實現完全自由貿易邁進一步。

馬克斯周二訪問多倫多，並與加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）會面，她會後受訪時表示，相信快將接近商討取消關稅，又認為在加拿大和美國就關稅問題的對話非常有建設性。

美國總統特朗普（Donald Trump）2018年以國家安全為由，向加拿大及墨西哥的鋼鋁徵收關稅，加墨兩國之後採取報復行動，向美國產品徵稅。馬克斯周二較早時曾提到，當局已經制定新一批制裁美國產品清單，並等待總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）等官員批准，預計需時最少兩至三個星期就可以正式執行。

美國、加拿大、墨西哥在2018年11月30日簽署「美國—墨西哥—加拿大協議」（USMCA），取代1994年簽署的北美自由貿易協定（NAFTA），但至今仍未獲美國國會通過。因此墨西哥遊說華府盡快通過協議，並向由控制眾議院的民主黨埋手。

有墨西哥官員表示，新一輪報復措施將傾向以民主黨控制的地區為對象，馬克斯被問到有關手段時，只表示新措施會包括經濟和政治元素。民主黨強調在墨西哥增加對勞工人口的保障前，都不會支持協議。另外共和黨亦已提醒特朗普盡快取消關稅，令協議可以早日通過。

（路透社）