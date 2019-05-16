特朗普簽行政命令宣布「全國緊急狀態」　鋪路禁美企用華為設備

中美貿易戰尚未明朗之際，美國總統特朗普周三（15日）簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。外界相信，行政命令是為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。

有關行政命令引用《國際應急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），賦予總統在美國面對威脅的緊急狀態之下，實施商業管制權力。

該行政命令容許聯邦政府禁止美國公司使用構成國家安全風險的電訊設備，並要求商務部與其他政府機構合作，在150日內制定一份實施計劃。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，相信有關措施可以防止外國對手利用美國電信技術及服務漏洞，並指在特朗普領導下，美國人將能夠相信數據及基礎設施是安全。美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席帕伊（Ajit Pai））形容此舉是「邁向保護美國網絡的重要一步」。

以美國為首的一些西方國家質疑，現時全球最大電訊設備生產商的華為與中國政府有聯繫，其產品可能被北京當局用於間諜活動。路透社引述消息指出，行政命令已經考慮超過一年的時間，但多次被押後簽署，命令中並無列明具體的國家或企業，但分析均相信顯然是針對華為。

特朗普2018年8月13日簽署《2019年度國防授權法》，禁止政府機構使用華為及中興通訊的產品。

（綜合報道）