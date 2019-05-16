特朗普5月底訪日晤安倍晉三　天皇夫婦晚宴招待

共同社周四（16日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將於5月底訪問日本期間，在5月27日與首相安倍晉三舉行會談，當天也預計會與天皇夫婦會面，在皇宮共晉晚宴。 美國代理防長之後也會在6月前往日本，預示白宮高層即將密集訪問當地。

報道引述多位政府人士報道，美國和日本兩國政府已經就特朗普的訪日行程，展開最後階段的討論。特朗普將在5月25日至28日與夫人梅拉尼婭一同訪日。

按行程，特朗普5月26日會與安倍晉三打高爾夫球，又會觀看相撲比賽。

5月27日，兩人會舉行會談，預計會觸及朝鮮無核化、朝鮮綁架日本人、貿易談判等議題，及後計劃會有聯合記者會；特朗普當天也預計會與新天皇德仁夫婦會面，皇宮會舉辦晚宴。

5月28日，特朗普與安倍晉三將到海上自衛隊橫須賀基地，參觀護衛艦「加賀號」。

特朗普在訪日期間，也有可能會與遭朝鮮綁架受害者的家屬會面。

共同社又引述知情人士報道，美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）也將在6月上旬訪日，此意味是沙納漢自2019年1月擔任署理防長以來，首次訪問日本。

沙納漢會與日方磋商朝鮮問題，又會討論在太空、網絡空間等新安全領域，制訂新合作方針。沙納漢將在赴日前，先訪問韓國。

（共同社）