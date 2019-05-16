美國中止所有來往委內瑞拉航班　人道組織：運送物資或受影響

美國國土運輸部周三（15日）以委內瑞拉局勢不穩及當地機場附近爆發暴力事件為由，下令中止所有來往當地的航班。

美國國土安全部向運輸部的信件中提到，委內瑞拉目前的局勢威脅航機、乘客和機組人員的安全，因此要求對方下禁飛令。原本是來往美國和委內瑞拉的最大航空公司美國航空集團（American Airlines Group Inc,）3月宣布無限期取消有關航班，而美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）4月亦下令所有美國民航機途經委內瑞拉空域時，飛行高度需要維持在26000呎或以上。

另外有多間國際航空公司亦以安全及與當地政府有金錢糾紛為由，暫停來往委內瑞拉的航線。不過兩間來自委內瑞拉的航空公司萊索托航空（Laser Airlines）和艾維爾航空（Avior Airlines）則表示，會繼續營運到美國邁阿密（Miami）的航班。

委內瑞拉政變：國會議長領袖瓜伊多（Juan Guaido）2019年1月23日自行宣誓為臨時總統。瓜伊多的臨時總統身份獲包括美國、英國、德國、巴西、哥倫比亞及阿根廷等國家的承認。（路透社）

不過國際特赦組織（Amnesty International）委內瑞拉負責人戈麥斯（Marcos Gomez）則擔心有關禁飛令影響物資分發工作，他表示每年有數以百萬計逃到國外的委內瑞拉人會利用美國貨機，將物資寄回家鄉接濟親友，因此認為美國的禁飛令無疑封鎖了他們的希望，並會因交通轉折導致運輸費用上升，增加他們的負擔。

委內瑞拉政權年初鬧出「羅生門」後，至今局勢仍未明朗，美國一直承認在野黨領袖、國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為委內瑞拉領袖，並透過制裁等措施要求現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。

（路透社）