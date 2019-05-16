文翠珊Endgame？　1922委員會來勢洶洶再醞釀逼宮

英國脫歐談判陷入僵局，首相文翠珊（Theresa May）周四（16日）返回倫敦，即將與保守黨內的「1922委員會」（1922 Committee）會面。 文翠珊扭盡六壬，希望爭取更多時間，以說服議員支持脫歐協議草案，但黨內對她的怨言有增無減，預計在這次與「1922委員會」的會面上，黨員會再逼宮要求她下台。

保守黨在地方選舉中慘敗，增加了文翠珊的下台壓力。（路透社）

文翠珊周四（16日）會飛回倫敦，之後與「1922委員會」內的執行委員會面。這個保守黨內的1922委員會，主要作用是幫助黨內議員與領導層溝通，黨員也可透過委員會發動對首相的不信任投票。

彭博社引述2位保守黨內的消息人士報道，黨內已計劃在這次會面上，再向文翠珊逼宮，要求她下台。

支持英國留歐的黨員韋齊（Ed Vaizey）表示，文翠珊應該在月底的歐洲議會選舉後下台，形容文翠珊「撞牆」多次，意指她的脫歐草案無法通過議會，他稱「她不能總是用頭撞向磚牆」。

英國天空新聞台（Sky News）報道，保守黨內的高層當天會要求首相訂出具體的落台時間表。

文翠珊之前一直為自己爭取更多時間，包括提出6月初讓國會第四次表決脫歐協議草案，她又會在6月初接待訪英的美國總統特朗普。但保守黨內對她的不滿未有減退，她與工黨之間的談判也陷入膠著狀態。

歐洲議會選舉於5月底舉行，英國除非屆時通過脫歐協議，否則仍要參加選舉。（路透社）

文翠珊半年前大步檻過

要注意的是，保守黨議員2018年12月已曾透過委員會發動對文翠珊的不信任投票程序，最終文翠珊大步檻過。根據規則，黨員要在一年後才能再發動不信任投票。故此在周四會面上，黨員對文翠珊所施加的壓力，可能更多是在口頭層面。

但英國天空新聞台也指，在保守黨內，甚至出現愈來愈多聲音要求修改黨規，務求把文翠珊趕下台。

文翠珊之前曾多次強調，她願意在脫歐協議草案通過後交出相位。