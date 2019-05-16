菲律賓中期選舉　杜特爾特3子女大獲全勝

菲律賓周一（13日）舉行中期選舉，選出逾1.8萬個政府職位。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3名子女分別競逐達沃市（Davao）市長、副市長和眾議員席位，結果均旗開得勝，反映杜特爾特上任3年以來，仍得到選民支持。

▼杜特爾特三名成年子女一樣從政，即刻去片看他們是誰▼

在杜特爾特的家鄉達沃市，其女兒、現任市長薩拉（Sara Duterte）以超過58萬票大幅拋離僅得4,270票的獨立候選人Jun Marcellones。而薩拉的弟弟塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）則在無對手的情況下，成功當選達沃市副市長。

杜特爾特的長子、達沃市前副市長保羅（Paolo Duterte）則以197,370票當選眾議員，得票排第二的對手Susan Uyanguren僅得5,135票。

參議院主要議席已完成98%的點票工作，執政黨菲律賓民主人民力量黨（PDP-Laban）和其有聯繫的參議員贏得大多數。12名當選參議員中，有9名是杜特爾特政府公開支持的議員，另外3名亦並非正式反對黨的候選人。

菲律賓大學迪利曼校區（University of the Philippines-Diliman）副教授Aries Arugay指，菲律賓選舉中沒有「真正」的反對黨候選人當選，形容是前所未有。他表示，杜特爾特得到愈來愈多支持，有可能帶來大量的修憲，向個別州份提供更多自治權，將權力平衡從有影響力的國家首都區（National Capital Region）轉移出去。

菲律賓中期選舉：杜特爾特的兒子保羅（Paolo Duterte）當選眾議員。（Getty Images）

（美國有線新聞網絡／Rappler）