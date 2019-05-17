駐英大使：中國堅決反對貿易戰

英國《倫敦標準晚報》周四（16日）刊登劉曉明大使署名文章《中國堅決反對貿易戰，堅定捍衛合法利益》，該報還在頭版刊登導讀文章介紹劉大使撰文主要觀點。劉大使文章全文如下：

近來，很多英國媒體關注中美經貿磋商，有的擔心中美「貿易戰」升級殃及世界經濟，也有指責中國在談判中「違反承諾」、「立場倒退」。到底事實真相如何？中美經貿爭端的前景怎樣？我願強調以下三點：

首先，中國立場始終堅定明確。一是堅持通過對話協商解決分歧的立場沒變。中方一直希望在相互尊重基礎上達成雙贏協議。這不僅符合中美兩國利益，也是國際社會普遍期待。面對美方關稅威脅，中方從大局出發，按照約定派高級別代表團赴美磋商，最大程度體現了中方推動談判的誠意和善意。二是維護自身合法利益的堅定態度也沒變。談判難免有分歧和曲折，但前提必須相互尊重和平等相待，成果必須互利共贏。中方一貫重信用、守承諾。相反，是誰在違反承諾、動輒揮舞關稅大棒，國際社會有目共睹。中國的態度很明確：談，大門敞開；打，奉陪到底。對於「貿易戰」，中方不願打，但也不怕打，必要時不得不打。中方已宣布反制措施，並做好全面應對準備。

第二，應以合作擔當精神解決談判分歧。加徵關稅、單邊措施解決不了任何問題，最終損害的是中美兩國民眾和企業利益。只有聚焦合作，才符合中美共同利益。中美保持良好穩定的經貿關係，不僅對各自發展有利，也有助於推動世界經濟持續健康發展。任何負責任大國都不應為了「本國優先」而損害他國利益。中方願繼續本着合作擔當的精神，推動中美經貿關係穩定健康發展。

第三，保護主義是國際社會共同的敵人。中美經貿摩擦表面上是貿易問題，實質上是開放融通和封閉保護兩種理念之間的較量。在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，中國再次宣布進一步擴大開放的五大舉措，充分表明中國未來發展只會給世界帶來更多機遇，而非挑戰，更非威脅。反觀個別國家，利用自身超強實力，動輒威脅加徵關稅，肆意挑起「貿易戰火」，甚至對盟友下手也在所不惜，他們才是損害世界經濟發展的「麻煩製造者」。

英國有句諺語，黎明前的時刻是最黑暗的時刻。我相信，只要國際社會團結一心，堅定信心，順應開放融通的時代大潮，堅決反對貿易保護主義，就一定能驅散「貿易戰」陰雲，迎來世界經濟和貿易發展的美好曙光。