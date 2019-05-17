歐美5國聯手搗破國際黑客集團

美國及歐洲五國警方聯手偵破國際網上犯罪集團。它以惡意程式竊取受害者銀行帳戶款項，涉款1億美元（約7.8億港元）。迄今10人被拘，包括集團首腦科洛瓦洛夫（Alexander Konovolov）。包括開發惡意程式的戈林（Vladimir Gorin）在內，有5名俄羅斯人在逃。 俄羅斯不對外引渡罪犯，故此美國即使起訴，卻無法對他們審訊。

歐洲刑警（Europol）指出，檢控程序已在美國、保加利亞（Bulgaria）、格魯吉亞（Georgia）、摩爾多瓦（Moldova）及烏克蘭（Ukraine）及德國展開。美國賓夕法尼亞州西區檢察官斯科特・布雷迪（Scott Brady）說這是前所未見的國際合作執法行動。10名疑犯會在匹茲堡被起訴。

有關方面自2016年起調查，發現犯罪集團以俄羅斯的惡意程式GozNym，令受害人的電腦「中招」，偷取他們的網上銀行登入資料，以及從戶口中偷錢。被偷的款項在美國以及其他帳戶洗白。苦主往往以為自己在點擊閱讀一份簡單的收據，豈料此舉為黑客打開方便之門。

歹徒在3年間從全球4.1萬名受害者銀行帳戶中，竊取合計1億美元；他們多為企業以及名下金融機構。

（綜合報道）