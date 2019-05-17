【英國脫歐】工黨與政府談判破裂　郝爾彬：7月底無機會通過協議

英國在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周五（17日）致函首相文翠珊（Theresa May），指雙方就脫歐協議尋求共識的談判已結束。他其後表示工黨或會提出舉行第二次公投的要求。

郝爾彬在信中提到，在首相拒絕採取其軟脫歐方案後，雙方談判已盡力走到最遠。

他說，「愈來愈明顯的是，（雙方）在某些地方可能取得妥協之際，我們無法在重要政策方面彌補差距。」他寫道：「更重要的是，你們政府愈來愈弱點與不穩定的情況，意味着即使我們或就什麼達成協議，都不能確保保得住。」

郝爾彬在總結時提及「在沒有任何重大改變的情況下，我們將繼續反對政府提出的協議；因我們不相信它能保障民眾就業丶生活水平以及英國製造業。」

他在文中評論文翠珊宣佈6月公布辭職時間表的決定：「當你（指文翠珊）決定下台而內閣部長在競相繼任，政府的地位已變得更加不穩定，而其威信已侵蝕。」他亦指出文翠珊談判團隊提議的事在後來被其他閣員公開反駁的情況，並不罕見。

對於文翠珊第四度將脫歐協議交由國會表決，郝爾彬稱無機會在7月底前讓英國國會議員通過脫歐方案有所有方面的內容。

另外，路透社引述首相府消息人士指，再闖關的協議不會是「新瓶舊酒」，是有因應他們的憂慮而載入新的內容。

（路透社）