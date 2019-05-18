美國男童被困森林　斷水斷糧3天奇蹟獲救

美國一名1歲10個月大小男孩霍華德（Kenneth Howard）母親節當天（5月12日）在位於薩利爾斯維爾市（Salyersville）的家門外失蹤。他在沒有進食和喝水的情況下，獨自在森林度過3天後獲救。他獲救時身上僅穿一條紙尿片、有點脫水，但看起來還很健康。

事發於當地時間周日晚7時30分左右，來自美國肯塔基州（Kentucky）的霍華德當時和他的父親埃爾登（Elden Howard）一起。埃爾登走開幾分鐘後，回頭發現兒子消失無蹤。

他找了約30至45分鐘後仍無所獲，因懷疑兒子被綁架而報警。

救援隊伍隨後到達現場仔細搜查附近山區的森林。當局出動直升機、包括14個不同部門的工作人員、數十名義工和至少5隻狗。

救援人員在時隔3天後的周三（15日）終於找到肯尼思。搜救人員在位於平地下方約15米的的一個陡峭堤圍找到他。有人先是聽見肯尼思的哭聲、呼喚他並等到他回應。他獲救的位置距離家門約1.6公里。

第一位聽到小男孩哭聲的消防員Michael Tussey坦言，沒想過肯尼思生還。在他失蹤67小時內，第一晚氣溫38度並下雨，區內有郊狼、山貓及熊出沒。牠們可能會受他的哭聲吸引並走來襲擊他。搜救人員經過一晚工作，身上已發現逾50隻蜱，而幼童身上僅有擦傷，這簡直是一個奇蹟。

他獲救時有些脫水，但情況良好。他被直升機送往當地一家醫院，就醫後並無大礙。

肯塔基州警官皮特里（William Petry）表示，警方正調查肯尼斯失蹤原因，已排除任何犯罪活動。

埃爾登為找回兒子，曾表示願意提供5000美元（約3.9萬港元）作懸賞。

（綜合報道）