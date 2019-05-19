大埃及博物館外發生爆炸　針對旅遊巴　至少12傷

埃及首都開羅的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）附近周日（19日）發生爆炸，一架駛經當地的旅遊巴受到波及，路透社引述當地兩名保安官員消息指爆炸可能針對遊客，報道指最少12人受傷，他們主要都是外國遊客。

事發現場是吉薩金字塔（Giza pyramids）附近的大埃及博物館，初步消息指沒有人喪生，傷者包括多名南非人。由網上流傳的相片和片段可見，一架旅遊巴的車窗被炸碎或變形，路面亦炸開一個大洞。

吉薩金字塔附近在2018年12月亦有一架旅遊巴遭受路邊炸彈襲擊，導致三名越南籍遊客和一名埃及導遊死亡，另外最少10人受傷。

#عاجل.. انفجار بالقرب من المتحف المصري الكبير بـ #الجيزة pic.twitter.com/rAFytGpy8y — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) 2019年5月19日

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PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) 2019年5月19日

مصدران أمنيان: انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g42Ex8GrSI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 2019年5月19日

video from the scene #Giza #Egypt pic.twitter.com/4uN3HlvyTX — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 2019年5月19日

（綜合報道）