ISIS成員塔吉克監獄策動暴亂　32人死亡

中亞國家塔吉克（Tajikistan）一間監獄周日（19日）發生暴亂，政府指多名極端組織ISIS武裝份子在監獄發動襲擊，事件導致3名獄卒及29名囚犯死亡。

事件發生於當地時間周日晚上，位於首都杜尚別（Dushanbe）以東10公里的一間可以容納1500名囚犯監獄，多名持刀武裝份子首先斬死3名獄卒和5名囚犯，其後佔領監獄醫院，挾持多名人質對峙，並企圖逃獄。

當地司法部指，保安部隊趕到現場，擊斃24名武裝份子，成功控制場面。聲明指死者包括兩名塔吉克伊斯蘭復興黨（Islamic Renaissance Party of Tajikistan，IRPT）高層成員，該黨在2015年被總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）下令取締。另外一名死者是當地著名傳教士，他因企圖策動推翻政府而被判入獄。

政府指這次暴亂由吉爾穆羅德（Bekhruz Gulmurod）策劃，他的父親哈利其夫（Gulmurod Khalimov）曾是當地特種部隊將領，但在2015年變節投奔ISIS，政府指哈利其夫已經葬身敘利亞。司法部的聲明並沒有交代吉爾穆羅德是否在暴亂中喪生。

有數以百計塔吉克公民被指加入ISIS，而在2018年7月，有7名騎單車的外國遊客於杜尚别以南約100公里丹哈拉區（Danghara）一條熱門路線上被車撞死，當時ISIS聲稱是他們所為，另外亦承認在11月在另一監獄策劃暴亂。

（路透社／中新網）