中國防長魏鳳和將參與香格里拉對話會　8年來首次

以英國倫敦為基地的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）周一（20日）宣布，中國國務委員兼國防部長魏鳳和將出席2019年度的「香格里拉對話會」（Shangari-La Dialogue）。

國際戰略研究所聲明表示，魏鳳和在會上的演講「備受期待」，他6月2日將以「中國在印太地區的角色」為題發表講話。路透社報道指，在中美貿易和安全關係緊張的背景下，這是時隔8年北京再派出國防部長級別的官員赴會。

香格里拉對話會於2002首次舉行，中國最初幾年並沒派出高級別代表團參與。2011年，時任中國國防部長梁光烈赴會，是首次有中國防長出席。其後中國代表團大多維持在副總參謀長級別。

香格里拉對話會5月31日至6月2日在新加坡舉行。按照會議籌備安排，新加坡總理李顯龍5月31日將在開幕式上發表主題演講。美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）6月1日發表演講。來自歐洲和亞洲國家的國防部長也將在全體會議上發表講話。