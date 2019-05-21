美媒：華為禁令延期　美國農村網絡供應商將受益

美國商務部20日（周一）發聲明，將對中國電訊設備商華為的禁令延遲90天實施。在這段期間，華為等公司可購買美國產品，維持服務。《華爾街日報》（WSJ）報道認為，禁令延期使美國農村地區的無線網絡供應商，以及向華為提供零部件和服務的公司成為受益者。

報道指出，目前美國農村地區很多小型無線網絡供應商仍然採用華為的設備，他們曾擔心黑名單會限制與華為溝通網絡的能力，從而影響他們的運營。惟美國將禁令延期的做法有助這些農村地區維持現有網絡和設備。

彭博社報道指出，主要為美國農村地區提供網絡服務的鄉村無線協會（Rural Wireless Association，RWA），當中約有75%的設備來自華為。

另外，中國媒體《參考消息》指出，華為等中國企業是美國矽谷主流公司的重要客戶，很多公司都是按照華為等中國企業幾年後的需求來規劃生產線和產品設計等。故此，美國押後對華為的禁令也將降低對矽谷的衝擊。