馬勒當拿紀錄片6月上映　阿根廷球王：不要去看

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一部以阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）為主角的電影6月14日上映。他因不滿這套紀錄片的宣傳海報上寫有「騙子」一詞，周一（20日）呼籲民眾在它上映時不要前往戲院觀看。

這部電影時長2小時，它的宣傳海報上寫道，「迭戈‧馬勒當拿：叛逆份子、英雄、騙子、上帝」。這名備受爭議的世界盃冠軍球星對該宣傳海報使用「騙子」這個詞語而感到不滿。

馬勒當拿周一在接受採訪時告訴美國環球電視網（Univision），「我踢足球且以它賺錢。我沒有欺詐過任何人，如果他們把它放在那裏讓人們去看，那麼我認為他們正採取錯誤的做法。我不喜歡這個名稱，如果我不喜歡這個名稱，我就不會喜歡這部電影。別去看它。」

執導這套紀錄片的，是印裔英籍名導卡帕迪亞（Asif Kapadia）。他較早前表示，馬勒當拿沒事先看過影片，有興趣知道他看罷會如何反應。

馬勒當拿1960年10月30日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）出世。他職業生涯的巔峰之作是在1986年的世界盃，當年他帶領阿根廷贏得冠軍。他在1997年掛靴，便開始執教。他在2008年10月起執教阿根廷國家隊，直至2010年7月。阿根廷隊當年在他指導下，即使有被稱為可能是世上最好球員美斯（Lionel Messi），仍在世界盃以4比0慘敗在德國隊手上。他在此戰後離任。

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（綜合報道）

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