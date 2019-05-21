路透社：Jamie Oliver連鎖餐廳已遭接管　英逾千人或失業

路透社引述知情人士稱，英國名廚Jamie Oliver連鎖餐廳已在周二（21日）遭接管。英國25個地方的Jamie Oliver餐廳人手，或面臨失業。 消息人士稱，在Jamie Oliver連鎖餐廳被接管的情況下，有逾1000人可能被裁。有關決定料於英國時間周二稍後時間公布。 Jamie Oliver回應事件：「我對這個結果感到非常難過，我想向過去逾10年所有職員、我們的供應商以及所有全心全意貢獻這門生意的人表示謝意。

這是Jamie Oliver兩年前避過危機後，其飲食國王再度面臨崩潰。當時公司進行重組，讓蝕錢的餐廳「關門大吉」。

英國天空電視台獲悉，他們下Jamie's Italian的連鎖餐廳以及其他如部分尚未關門的Barbecoa及Fifteen London等食肆，已交由畢馬威會計師行（KPMG）處理清盤程序。它料將開始為業務尋找新的買家。

Jamie Oliver是英國知名廚師，也是烹飪節目主持人。他獨特與活潑的的主持節目風格，以及在英國與外地擴展其餐廳版圖，在過去20年為其帶來大量財富。

他的連鎖餐廳進入清盤程序，估計會對其主要貸款銀行HSBC攜帶數以百萬英鎊計的損失。

經營Jamie Oliver有限公司及Jamie Oliver Licensing Limited、國際餐館特許經營業務，以及Jamie's Italian International Limited的Jamie Oliver Holdings的股票如常交易。

（綜合報道）